"L'award de l'hommage le plus ridicule" : l'hommage déplacé de Sarah Fraisou à la reine Elizabeth II a du mal à passer... (photo)

Décidemment les hommages des candidats de téléréalité sont limites...

Depuis l'annonce de la mort de la reine Elizabeth II ce jeudi soir par le palais de Buckingham, les hommages se multiplient. Et certains se démarquent plus que d'autres... Notamment ceux des candidats de téléréalité. D'abord Océane El Himer qui confond la reine d'Angleterre avec la première dame de France, Brigitte Macron. Puis Sarah Fraisou, qui a encore fait parler d'elle.

La candidate de téléréalité a tenu à saluer la mémoire de la Souveraine britannique en partageant un cliché pour le moins déplacé... "Paix à son âme", a-t-elle écrit sur une photo, visiblement prise au musée Madame Tussauds de Londres, où elle pose aux côtés de la statue de cire de la Reine...

Un "hommage" qui a du mal à passer auprès des internautes. "Mais pourquoi ils sont aussi bêtes?", "Alors elle! Elle sait pas que c'est une satue?", "Et l'award de l'hommage le plus ridicule est attribué à Sarah Fraisou (je félicite tout de même la prouesse de n'avoir fait aucune faute d'orthographe pour ces 3 mots)", ou encore, "Elles ont toutes pété un câble ce soir, après Océane maintenant #sarahfraisou! je vais aller me coucher c'est mieux", peut-on lire parmi les nombreux Tweets sur le réseau social.