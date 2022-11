"Les gens commencent à me trouver folle" : à 20 ans Amina est nyctophobe, elle a peur… du noir !

Non, il n’y a pas que les enfants qui ont peur du noir! Cela peut être une phobie, appelée la "nyctophobie", et elle peut être particulièrement embarrassante.

Interrogée par nos confrères de Konbini, Amina, 20 ans, se livre sur cette peur qui hante ses nuits. Phobique du noir de "toute petite", sa phobie ne s’est pas atténuée avec le temps: "Ça fait 4 ans que je laisse la lumière allumée tous les soirs dans ma chambre", explique-t-elle. "Un membre de ma famille m’a montré des vidéos de fantômes, ça me paraissait réel donc moi j’y croyais, j’ai eu super peur", se souvient Amina.

Depuis, elle cultive cette peur du noir et "des dangers que pourrait cacher cette obscurité" comme une croyance. Et si la présence de quelqu’un avec elle la fait se sentir "un petit peu mieux", cette phobie reste embarrassante: "Des fois je suis même obligée d’attendre que la lumière du jour se lève pour dormir parce qu’il n’y a pas assez de lumière autour de moi". Amina s’assure aussi de pouvoir aller dormir "tout le temps" chez une amie qui vit non loin de chez elle et quand elle rentre chez elle le soir, même si la distance est courte jusqu’à son domicile… Elle prend le taxi ! Une phobie quelque peu invasive, pas toujours très pratique et qui attire le jugement: "Les gens commencent à me trouver un petit peu folle"!