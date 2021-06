"Les larmes aux yeux": Nabilla fait une ÉNORME annonce qui propulse sa carrière (vidéo)

Qui aurait cru que Nabilla Benattia, connue grâce à la télé-réalité, devienne un jour une riche femme d'affaires? Longtemps et encore souvent moquée, la jeune maman de 29 ans a su se faire un nom et mène sa barque d'une main de maître!

Ce 22 juin, elle a fait une énorme annonce sur ses réseaux sociaux. Propriétaire de sa propre marque de cosmétiques, Nabilla a dévoilé une nouvelle dont elle ne peut qu'être fière.

"Une immense, immense fierté"

"C'est une immense, immense, immense fierté. Je ne vous cache pas que ce matin, j'avais les larmes aux yeux. C'est énorme, c'est une marque qui est partie de moi, c'est le fruit de mon travail, et surtout, c'est grâce à vous. Sans vous, rien n'aurait été possible, vous m'avez donné l'envie et la possibilité de réaliser ce challenge, ce rêve", dit-elle face à la caméra en story de son compte Instagram. "Aujourd'hui, c'est un grand jour! On peut voir ma tête à New York, sur Time Square, à côté des plus belles marques! C'est un truc de fou, je suis trop trop trop contente. Depuis ce matin, j'ai un smile jusqu'ici."

Nabilla n'a malheureusement pas encore pu voir ça de ses propres yeux. Thomas Vergara et elles avaient prévu d'y aller, mais leur petit garçon a eu des ennuis de santé. "Notre petit bébé, c'est notre priorité".