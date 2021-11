"Ma femme n'arrêtait pas de me tromper": Mark et Krystina ont trouvé une solution pour sauver leur couple (vidéo)

Krystina, une habitante du Michigan, aux Etats-Unis, ne pouvait pas s'empêcher de tromper son mari Mark. La femme de 38 ans a révélé que l'échangisme a changé leur vie et les a même rapprochés. Lorsque Krystina et Mark se sont rencontrés il y a 17 ans, ils avaient une relation plus traditionnelle. Mais intérieurement, Krystina se débattait avec l'idée de la monogamie. Bien qu'elle aimait Mark, elle ne pouvait pas rester fidèle et a eu plusieurs aventures.

Lorsqu'il l'a découvert, il a été dévasté, mais cela leur a aussi donné l'occasion d'être honnêtes l'un envers l'autre sur ce qu'ils voulaient. En parlant, l'homme de 39 ans s'est rendu compte qu'il avait lui aussi désiré d'autres femmes. Ils ont décidé d'expérimenter la non-monogamie et, après avoir fait des recherches, ils ont opté pour l'échangisme.

Vivant dans une petite ville à l'époque, ils se sont sentis obligés de garder ce mode de vie secret. Mais depuis qu'ils ont déménagé, ils sont beaucoup plus ouverts. Krystina parle beaucoup de la réalité de l'échangisme sur TikTok, où elle compte près de 250 000 abonnés. Malheureusement, ils ont perdu des amis depuis qu'ils ont parlé de leur mode de vie en public. Le couple a dû faire face à beaucoup de haine en ligne. Certains leur auraient même dit qu'ils méritait de mourir. Mais ils ont également reçu beaucoup de soutien de la part de personnes les remerciant d'avoir normalisé l'échangisme. Krystina conclut: "L'échangisme a changé nos vies pour le meilleur". Le couple, conscient que cette pratique ne convient pas à tout le monde, souhaite ne pas être jugé par la société.