Raphiquii, influenceur belge, bat le record mondial de la personne restée assise le plus longtemps sur les toilettes (vidéos)

Raphaël Laurent, alias Raphiquii sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok, s'est lancé dans un défi original, plutôt hors du commun... Le Belge a voulu battre le record mondial de la personne restée le plus longtemps assise sur les toilettes. Et c'est dans un bar à Ath que Raphiquii s'est lancé son défi. Au total, le jeune homme sera resté assis 138h et 30 minutes, soit un tout petit peu moins de 6 jours!

"Y a un record du monde qui a été marqué par un Flamand, et je vais essayer de battre son record. Il s'est chauffé à aller dans un bar et àrester assis pendant 120h sur un toilette. Moi, je vais essayer de détrôner son record du monde", avait déclaré Raphaël Laurent sur TikTok il y a une semaine.