"Monsieur, vous êtes TORDU!" Didier Raoult s'emporte et stoppe son interview en plein direct (vidéo)

Didier Raoult, microbiologiste français, spécialiste des maladies infectieuses aux positions très controversées, était invité sur le plateau régional de France 3... Mais son interview a été un échec total.

Olivier Gerbi, présentateur du 19/20 sur France 3 Provence Alpes, n'a pas posé les bonnes questions au professeur... "Avez-vous suivi la visite du chef de l'Etat la semaine dernière à Marseille ? Je vous dit ça parce qu'il a parlé de vous. Emmanuel Macron s'est demandé si vous n'aviez pas, peut-être, pu créer des phénomènes de rejet de la vaccination contre le Covid-19...", demande-t-il au médecin. "Donc apparemment, c'est un ressenti parta...", mais Didier Raoult le coupe tout de suite, comme on peut le voir dans la vidéo de l'entretien.

"Si vous avez une question intelligente à me poser, je veux bien y répondre"

"Non, mais vous êtes tordu! Monsieur, vous êtes tordu! Le président a commencé par dire qu'il avait de l'estime pour mon travail scientifique. Et là vous êtes tordu, vous faites comme d'habitude et on va s'arrêter tout de suite! Les journalistes, vous tirez le petit bout qui vous intéresse pour essayer de jeter de l'huile sur le feu! Encore une fois, il suffit de dire et d'écouter ce que je dis pour savoir ce que j'ai à dire. Je ne joue pas à ce jeu! Si vous avez une question intelligente à me poser, qui concerne la science, je veux bien y répondre", dit fermement le médecin.

"Je vais vous poser une question sur le plan sanitaire!", tente de se rattraper le journaliste. "Sur le plan sanitaire, quel constat faites-vous?

"Le reste, vos cancanages, ça ne m'intéresse pas"

"Non, moi je ne joue pas au jeu des journalistes. Posez-moi des questions scientifiques", poursuit encore Didier Raoult. "Le reste, vos cancanages, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse jamais, c'est du cancanage! Ca incite les gens à cancaner avec vous, ça ne m'intéresse pas."

"Donc sur le plan sanitaire, quel constat faites-vous aujourd'hui? Au niveau de la crise sanitaire", insiste le journaliste, qui n'en démord pas. "Face aux nombreux variants, est-ce que vous conseillez aux français de se faire vacciner?" Mais là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

"Mais vous me laissez parler et répondre? Ça suffit!"

"Non, mais attendez! Ce n'est pas à moi de décider de la politique vaccinale!", s'exclame le professeur. Après une relance du journaliste, il s'emporte définitivement: "Mais vous me laissez parler et répondre? Ça suffit! Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre! Arrêtez de m'ennuyer. C'est infernal! Non, mais c'est infernal... On arrête! Ça suffit ! Maintenant, je ne vous réponds pas! Ca suffit. Quand vous me poserez des questions sérieuses et que vous me laisserez le temps de répondre, je vous répondrai !", a-t-il fustigé, avant de mettre fin à l'entretien.