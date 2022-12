"On déteste": ce couple lance une cagnotte pour racheter le morceau "Last Christmas" du groupe "Wham!" et le supprimer

C'est une histoire assez insolite qu'offre ce couple. Ils expliquent qu'après-avoir entendu trop de fois le célèbre hit de Noël "Last Christmas" du groupe "Wham!", le couple a décidé de lancer une cagnotte pour acheter les droits de la chanson et pouvoir l'effacer des plateformes.

Hannah et Tomas sont un couple tout ce qu'il y a de plus normal. Cependant, ils partagent un point commun assez particulier : ils détestent tout particulièrement le morceau "Last Christmas" du groupe "Wham!".



Véritable hymne des fêtes qui est diffusé chaque année, le couple n'en peut plus. La jeune femme explique que cette haine a commencé quand elle travaillait dans un café à Oxford. Le titre passait en boucle et l'a amené à rapidement le détester.



Pour tenter de remédier à cela, le couple a eu l'idée de lancer une cagnotte pour racheter les droits et supprimer le morceau. "Quelqu'un nous a dit qu'il était théoriquement possible d'acheter les droits de la chanson et de la retirer de toutes les plateformes de streaming" explique-t-elle.



À l'heure actuelle, leur crowdfunding a déjà récolté l'impressionnante somme de 56.000 euros, malheureusement insuffisante face aux 17 millions demandés par la société ayant les droits. Si le couple arrive à leurs fins, ils promettent de jeter le fichier dans une décharge en Finlande "où il reposera pour au moins deux millions d'années".



Peut-être bientôt l'heure du "Last Christmas" pour ce titre culte.