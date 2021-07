"On nous déteste car on ressemble à Ariana Grande" (vidéo)

Des soeurs jumelles font parler d'elle sur les réseaux sociaux en raison de leur ressemblance avec Ariana Grande. Plus proches que proches, Taylor et Mackenna, 20 ans, passent pratiquement tous leurs moments de vie ensemble et s'habillent de la même façon. Elles se ressemblent tellement que même leurs amis et leur famille ont parfois du mal à les distinguer. Et elles ressemblent aussi de façon frappante à Ariana Grande.



Les soeurs, originaires du Canada, ont créé un compte spécial sur les réseaux sociaux, appelé Pink Sweetener, consacré à recréer les looks les plus emblématiques de la chanteuse.





Elles enregistrent environ 25 TikToks par semaine et prennent jusqu'à deux heures pour se transformer en princesse de la pop. Malheureusement, elles sont parfois la cible de haine en ligne - mais elles ont refusé que cela les empêche de faire ce qu’elles aiment. "On nous déteste car on ressemble à Ariana Grande", confie le duo.