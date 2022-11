"Personne !": Jean-Marie Bigard pète un plomb en pleine interview

Invité de l'émission "Chez Jordan", Jean-Marie Bigard est venu répondre aux questions de Jordan De Luxe. D'abord calme, le comportement de l'humoriste s'est rapidement mis à devenir de plus en plus agressif.

Personnalité du spectacle qui divise pour son humour parfois jugé trop vulgaire, Jean-Marie Bigard est un personnage atypique. Depuis la crise sanitaire, l'homme s'est souvent fait remarquer pour ses propos polémiques, notamment durant la crise sanitaire.

Après avoir été pointé du doigt pour avoir hurlé sur des journalistes de l'émission Quotidien lors d'un rassemblement d'antivax, Jean-Marie Bigard a remis le couvert. Lorsqu'il choisit de revenir sur les critiques émises à son égard par l'acteur François Cluzet, l'humoriste s'est mis à crier de façon impressionnante.

"Personne ! Toutes les personnes comme François Cluzet disent non, non ! On ne veut pas ! Qu'il soit le seul humoriste au monde… personne ! Non !". Visiblement très remonté contre l'acteur, le présentateur Jordan De Luxe apparaît terrifié et ne sait pas où se mettre.

Encore une séquence qui ne risque pas de réconcilier le public avec Jean-Marie Bigard.

Une séquence à revoir ci-dessous :