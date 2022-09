"Surréaliste": pendant son jogging, elle croise une centaine de moutons qui se mettent à la suivre (vidéo)

Dans une vidéo virale postée par Eleanor Scholz, une utilisatrice d'Instagram, on peut voir un troupeau de moutons suivre une joggeuse alors qu'elle se trouve dans les bois en France.



La femme courait dans la nature lorsqu'elle a croisé la route des animaux visiblement égarés. Surprise, elle s'est arrêtée. Les moutons derrière elle ont fait de même. Ils ont attendu patiemment, jusqu'à ce que la femme se remette à courir. Le troupeau l'a suivie durant sa randonnée dans les bois.

Eleanor, témoin de la scène, a immortalisé ce moment incroyable.





"Je ne sais pas vraiment depuis combien de temps ils la suivaient, mais je crois que la coureuse ramenait les moutons vers un pâturage lorsque je les ai rencontrés. Je ne parle pas français donc notre conversation a été assez brève, mais elle m'a fait savoir qu'ils étaient perdus et sans chien de berger, ils l'ont suivie à la place, et elle les ramenait vers l'endroit où elle avait vu des pâturages. Il n'aurait pas été difficile de demander autour de soi dans cette petite communauté et de trouver à qui ils appartiennent, puisque les moutons étaient tous peints pour identifier la ferme dont ils provenaient", a expliqué Eleanor dans une autre publication Instagram.



"Le fermier a probablement été déconcerté de découvrir que tout le troupeau avait disparu, mais ce n'est pas un comportement inhabituel chez les moutons et je suppose qu'ils ont été réunis à la fin de la journée. Je suis tellement curieuse de savoir si cette coureuse finira par voir la vidéo. J'aimerais bien qu'elle nous dise comment tout cela s'est terminé", a poursuivi la jeune femme.



"C'est assez étrange de partager une expérience que j'ai vécue seule avec des millions de personnes, c'était une chose tellement surréaliste à voir, je suis heureuse d'avoir pu la partager et d'apporter de la joie à tant d'entre vous", écrit Eleanor. Cette dernière n'a pas précisé la date et le lieu précis où les faits ont eu lieu.