Deux jeunes font semblant de dormir pour éviter un contrôle dans le train, la farce se retourne contre eux (vidéo)

"Ticket please !", insiste un homme dans le train. Devant lui, deux passagers optent pour la technique de "faire le mort". Plus exactement, ils font semblant de dormir très, très profondément...



Sur le quai de la gare, le "contrôleur" insiste en hurlant de plus belle "Ticket please !". Les deux fraudeurs prennent leurs jambes à leur cou alors que le faux contrôleur tombe le masque : il s'agit d'une caméra cachée signée Mr Boris Becker.



"Mr Boris Becker" s'illustre dans des caméras cachées aussi périlleuses que drôles. Il est suivi par 1,5 million d'abonnés sur Instagram.