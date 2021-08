"Vous êtes tous des pervers": elle se filme en train de démissionner avec FRACAS et lance une tendance sur TikTok (vidéos)

Le hashtag #QuitMyJob a rassemblé des milliers d'utilisateurs prêts à se filmer en train de démissionner dans un élan de fureur, tout en dénonçant les comportements inappropriés sur le lieu de travail, relate le Huffington Post.

C’est une jeune femme prénommée Shana Blackwell qui a lancé le mouvement l'année dernière. L’ex-employée de la chaîne de magasins Walmart a quitté son emploi de manière tonitruante en se filmant, puis en le postant sur le réseau social TikTok. Utilisant le système de haut-parleurs du magasin, l'Américaine a présenté avec colère sa démission et en a profité pour dénoncer le comportement toxique de la part de certains collègues.



Au-delà du simple règlement de compte, la jeune femme dénonce le racisme et le sexisme dont elle a été victime. "Henry est raciste, Jimmy des articles de sport, Joseph le caissier, et Larry de la jardinerie: vous êtes tous des pervers !", a-t-elle lancé dans le magasin.





La vidéo, qui a été vue plus de 5 millions de fois, a lancé le hashtag #QuitMyJob. De nombreux utilisateurs ont suivi son exemple ; la tendance sur la plateforme de partage de vidéos compte désormais plus de 124 millions de vues.



Outre la satisfaction d'un départ revanchard, les salariés qui ont démissionné de cette manière se sont sentis plus à même de s'exprimer sur leurs conditions de travail et le racisme ou sexisme qu'ils ont pu subir.

Depuis, de nombreuses personnes ont suivi le mouvement, démissionnant, comme Shana, avec fracas.