"Vous voulez une bouchée?": ils se moquent de manifestants vegan en mangeant du poulet frit devant eux (vidéo)

Nick et Bill, deux Australiens qui publient des "pranks", soit des farces, sur les réseaux sociaux. Filmés en caméra cachées, les deux jeunes hommes font dans l'humour potache. Provocateurs, un brin grossiers et pas toujours très aimables... les deux acolytes apparaissent fidèles à eux-mêmes dans leur dernière vidéo.

Dans une manifestation vegan à Melbourne, Nick et Bill font figures d'éléphants dans un magasin de porcelaine. Les deux lourdauds se bâfrent de poulets frits devant les manifestants. "Vous voulez une bouchée ?", interroge Bill. "J'ai déjà répondu à ta question. J'ai dit 'non'", réplique un homme. "J'apprécie vraiment la présence de ces types...", ironise-t-il.



Si la vidéo des deux compères amuse certains internautes, d'autres dénoncent leur manque de respect. "Ils (les manifestants, Ndlr) ne dérangent personne et ils étaient polis, alors pourquoi vous acharner ainsi, manger devant eux et filmer...'', remarque l'un. "Ce n'est ni drôle, ni cool... Je ne suis pas vegan mais il s'agit de respecter les autres", écrit un autre.