WomanSupportingWoman: les plus belles photos noir et blanc des stars

Stars et anonymes partagent des photos d’elles en noir et blanc avec l’hashtag WomanSupportingWoman. L’objectif est de partager des messages inspirants et engagés pour se soutenir entre femmes.

Votre fil Instagram se teinte de cliché en noir et blanc depuis quelques jours? C’est l’idée du #WomanSupportingWoman. Les femmes du monde entier sont invitées à prendre des photos d’elle pour faire la promotion du soutien, de l’amitié, du soutien et de la solidarité entre et envers les femmes.

En 2016 déjà, de telles photos avaient été partagées pour sensibiliser face au cancer. Aujourd’hui, le défi est devenu un moyen de répandre la positivité. Enormément de stars y participent. Si certaines postent des clichés d’elles-mêmes, d’autres, comme Christina Milian, mettent en lumière les visages de Breonna Taylor et Vanessa Guillen, toutes deux décédées dans des circonstances violentes.



