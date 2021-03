À 12 ans, Jaiya peut courir à 27 km/h: son entraînement est devenu viral (vidéo)

Jaiya Patillo est une jeune sprinteuse du Nebraska. Une vidéo de son entraînement est devenue virale après avoir été partagée sur Tik Tok.

Jaiya Patillo n'a que 12 ans et peut courir à 27 km/h. Une vidéo de l'entraînement de la jeune fille est devenue virale après avoir été diffusée sur Tik Tok. Plus de 100 millions de personnes l'ont déjà vue. Son papa a su très tôt qu'elle est destinée pour les pistes de course. "Je regardais ses jambes et elles ne faisaient pas que marcher, elles marchaient à grand pas. J'ai alors su qu'elle serait coureuse."

Sa maman la soutient également. "Nous sommes juste là pour la soutenir et faire en sorte qu'elle aille aussi loin qu'elle le souhaite dans la vie." Jaiya s'entraîne plusieurs jours par semaine et essaie de garder les pieds sur terre malgré les multiples médailles et récompenses déjà obtenues. "Je veux rester humble, fidèle et concentrée."

La jeune fille se verrait bien aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.