A 2 ans, cette petite fille reconnaît tous les éléments du tableau périodique de Mendeleïev (vidéo)

Une petite fille de Los Angeles est devenue la plus jeune membre américaine de la société "Mensa" (société avec un QI élevé). Son quotient intellectuel affiche un impressionnant 146. Kashe Quest n'a que deux ans et s'est avérée avoir un QI de 46 points au-dessus de la moyenne nationale, aux États-Unis, rapporte le site Upworthy.

"Nous avons commencé à remarquer que sa mémoire était vraiment géniale. Elle a juste appris les choses très vite et elle était vraiment intéressée à apprendre. Vers 17, 18 mois, elle reconnaissait tout l'alphabet, les nombres, des couleurs et des formes", a déclaré à KTTV Sukhjit Athwal, la mère de Kashe.

Athwal, qui a une formation dans le domaine de l'éducation, a ajouté que Kashe peut également identifier les 50 États américains par forme et emplacement sur une carte. La petite fille apprend actuellement l'espagnol, connaît plus de 50 signes en langue des signes, peut compter jusqu'à 100, peut identifier les éléments du tableau périodique par leurs symboles et maîtrise même dans une certaine mesure la lecture.

"À la fin de la journée, elle en est à ce stade des tout-petits. Donc, elle est toujours une enfant normale de deux ans où nous avons des négociations, nous avons des crises de colère, nous avons tout et c'est différent parce que la façon dont nous communiquons avec elle, doit être différente parce qu'elle est capable de comprendre un peu plus", a déclaré Athwal.