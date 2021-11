À 24 ans, Kristina a 21 bébés: "J'ai un lien spécial avec chaque enfant" (photos)

Kristina Ozturk est une femme de 24 ans originaire de Batoumi, en Géorgie. Son mari Galip, 57 ans, est un homme d'affaires millionnaire. Ils ont versé 195 500 dollars à des mères porteuses entre mars dernier et juillet de cette année, relate le Sun.

Kristina, qui est originaire de Russie, dépense 96 000 dollars par an pour 16 nounous à domicile, qui travaillent jour et nuit pour s'occuper des bébés.

Le couple vit également avec la fille de Kristina, Victoria, six ans, issue d'une précédente relation, et l'un des neuf enfants plus âgés de Galip, soit 23 enfants sous le même toit.

"Je suis tout le temps avec les enfants, je fais toutes les choses que les mamans font normalement", confie Kristina au site Fabulous.

"La seule différence est le nombre d'enfants. Chaque jour est différent, de la planification des horaires du personnel aux courses pour ma famille (...) Je peux vous dire une chose: mes journées ne sont jamais ennuyeuses".

Kristina s'ouvre sur son quotidien sur Instagram grâce à son compte Batumi_mama. La jeune femme compte 160 000 followers.

Elle y montre des heures de repas mouvementées, des jeux avec les enfants et des promenades dans toute une flotte de poussettes doubles. Dans une séance question-réponse sur Instagram, elle a expliqué comment leur vie fonctionne vraiment.

En semaine, les enfants mangent séparément de leurs parents, car le père Galip rentre très tard du travail. "Nous donnons généralement à manger aux enfants en temps voulu, et nous dînons ensemble avec mon mari très tard."

"Le week-end, nous mangeons ensemble, c'est pourquoi le dimanche est un jour de congé sur le blog pour que nous puissions être juste une famille sans regards indiscrets."

Leurs nounous travaillent selon un horaire mobile de quatre jours de travail, deux jours de repos, et toutes vivent sur place, avec des chambres près des enfants. Elles ont également leur propre cuisine où elles peuvent commander de la nourriture.

Sur Instagram, une personne a demandé à Kristina comment cela fonctionne et si chaque nounou est "assignée à un enfant en particulier".