À 50 ans, une mère de 8 enfants donne naissance à... sa petite-fille: "C'est un miracle" (photos)

Chalise, 50 ans et mère de huit enfants, a donné naissance à sa petite-fille le 17 mai, après que sa fille Kaitlyn ait lutté contre l'infertilité pendant trois ans.



La jeune femme de 25 ans a été informée qu'elle ne devait pas tenter une autre grossesse après avoir été diagnostiquée avec une endométriose, puis avec le syndrome de Sjögren - une maladie dans laquelle le système immunitaire d'une personne attaque les cellules et les tissus du corps.

Après avoir récolté quatre embryons en 2019, Kaitlyn a donné naissance à son premier enfant, un garçon nommé Callahan. Mais avec deux embryons restants de son précédent cycle de FIV et envisageant une maternité de substitution, elle s'est tournée vers sa mère pour obtenir de l'aide. Chalise a décidé d'être la mère porteuse de sa fille.



Mais elle voulait s'assurer qu'elle ne se lançait pas dans cette aventure "sous le coup de l'émotion, parce que je voulais le faire pour elle", et qu'elle voulait le soutien de son mari et de son gendre, raconte-t-elle à KSL.



"J'allais avoir 50 ans... J'ai une mauvaise jambe droite, et juste avec les grossesses, le nerf sciatique se coince", a déclaré Chalise à Fox 13. "Et pour être 100 % honnête, c'était l'une des grossesses les plus faciles".



Le 17 mai, Alayna est née à l'hôpital American Fork dans l'Utah. La fille de Chalise, son mari et son gendre étaient tous présents dans la salle d'accouchement pour sa naissance.



"Pendant la grossesse, beaucoup m'ont dit que ce serait difficile de remettre le bébé après l'avoir porté pendant neuf mois, mais ce n'était pas le cas", a déclaré Mme Smith à KSL. "Je savais dès le début que ce n'était pas mon bébé. C'était un cadeau pour ma fille qu'elle ne pouvait pas faire pour elle-même. Je ferais n'importe quoi pour n'importe lequel de mes enfants."



Chalise a partagé son ressenti sur Instagram quelques jours après avoir donné naissance à sa petite-fille. "Je n'ai jamais pensé que je vivrais quelque chose comme ça ou que j'aurais un bébé à 50 ans" a-t-elle écrit, ajoutant que la naissance de sa petite-fille était un "miracle".



Kaitlyn, plus que reconnaissante, s'est exprimée sur les réseaux sociaux. "Je suis à court de mots (...) ma mère est un ange vivant et nous a apporté une autre bénédiction côté terre".