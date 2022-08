À la maternité, elle découvre que ses jumeaux n'ont pas la même couleur de peau (photos)

Chantelle Broughton, 29 ans, a été stupéfaite lorsque ses jumeaux sont arrivés en avril avec des couleurs de peau radicalement différentes. Le fils Ayon est né avec des yeux verts et une peau plus pâle, tandis que la fille Azirah a des yeux bruns et un teint plus foncé. Les jumeaux ont des couleurs si différentes que Chantelle dit qu'on lui demande souvent si tous les deux sont les siens.





De telles naissances sont si rares que les experts en génétique les estimeraient auparavant à une sur un million, relate Metro.





Chantelle attribue le cas de ses jumeaux à son identité métisse et à celle de son partenaire. Chantelle a un grand-père nigérian du côté de sa mère, tandis que le père des jumeaux, Ashton, 29 ans également, est moitié jamaïcain et moitié écossais. "Je suis si heureuse qu'ils soient ce qu'ils sont et notre petite famille unique", a confié l'infirmière auxiliaire de Nottingham.