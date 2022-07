A Londres, des militants écolos font irruption dans un musée et tagguent une salle (vidéo)

Les activistes climatiques du mouvement Just Stop Oil ont fait une opération à Londres ce mardi 5 juillet au sein de la Royal Academy of Arts.

C’est là qu’ils sont intervenus et ont pris la pose devant une copie du célèbre tableau La Cène peinte par Leonard De Vinci. Ils ont reproduit les personnages qui figurent sur la peinture et ont taggué le mur de la salle sur lequel est accroché le tableau d’un "STOP NEW OIL". Une manière forte de critiquer les décisions gouvernementales qui vont, selon eux, à l'encontre de la protection du climat.

"Quand j'enseignais, j'amenais mes élèves dans de grandes institutions comme la Royal Academy", explique une militante et ancienne institutrice dans un communiqué du mouvement Just stop oil. "Mais maintenant, il semble injuste d'attendre d'eux qu'ils respectent notre culture alors que leur gouvernement est déterminé à détruire leur avenir en autorisant de nouveaux projets pétroliers et gaziers."

Les militants ont rapidement été évacués du musée et la salle a été fermée au public.