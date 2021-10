À vos marques, prêts, pincez: en Floride, un concours rassemble les plus grands mangeurs de pinces de crabe (vidéo)

En Floride, le début de la saison du crabe est sacré. Au point d’en faire une fête dont le point d’orgue est un concours un peu particulier.

Deux séries de compétiteurs se sont succédés lors de cette 10e édition du concours annuel de dégustation de pinces de crabe de pierre, à Marathon en Floride.

Les concurrents devaient casser et manger 25 pinces de crabe dans le temps le plus rapide. Aucun reste n’est toléré sous peine de se voir attribuer une pénalité de 30 secondes par les juges.

C’est Juan Mallen, 55 ans, qui a été le plus rapide et sacré champion. Ce résident de Miami est revenu pour récupérer son titre de champion, qu'il avait perdu l'année dernière, en terminant son plateau en 14 minutes et 29 secondes.

Juan est une petite légende de ce concours. Cette année, il s'agissait de sa troisième première place et de son cinquième concours au total. C’est déjà lui qui, en 2017, a établi le temps record de la compétition de 12 minutes, 54 secondes.

Un record qui tient toujours.