Adidas veut décliner sa légendaire Stan Smith en cuir de CHAMPIGNON

L'équipementier sportif allemand Adidas a annoncé jeudi la création d'un prototype de sa légendaire basket Stan Smith en cuir obtenu à partir de champignon, une alternative au cuir animal que le groupe entend commercialiser.

La "Stan Smith Mylo" est une chaussure dont la surface utilise un "substitut de cuir naturel et renouvelable obtenu à partir de mycélium", appareil végétatif du champignon constitué d'un réseau de filaments à la croissance ultra rapide.

Il s'agit dans un premier temps d'un produit "concept" dont la commercialisation doit intervenir "dans les douze prochains mois", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'entreprise, sans préciser le prix de la basket.

Le mycélium utilisé est fourni par un partenaire, Bolt Threads, une start-up californienne engagée dans le développement de matériaux naturels pour le marché de la mode et l'industrie textile.

Lancées au milieu des années 1960 comme chaussures de tennis, les "Stan Smith", du nom d'un ancien champion de tennis californien, sont devenues un produit indémodable de la marque aux trois bandes, portées pour tous usages et à tous les âges.

Avec l'usage de ce cuir végétal, le groupe d'Herzogenaurach dit "poursuivre son chemin" pour rendre sa gamme de produits "de plus en plus durable". L'objectif d'Adidas est d'utiliser le même matériau naturel pour "d'autres produits", selon ce porte-parole.

Selon un récent rapport du site spécialisé Business of Fashion, les géants de la mode peinent à honorer leurs engagements écoresponsables.

Dans cette étude de mars établissant un "indice du développement durable" pour quinze groupes, dont Adidas, aucune entreprise n'obtient plus de 50 sur 100 sur la moyenne des critères étudiés (transparence, émissions de Co2, utilisation de l'eau et des produits chimiques, matériaux, droits des travailleurs et déchets).

Les équipementiers sportifs rivalisent pourtant de communication dans ce domaine. Nike a annoncé récemment qu'il serait possible d'acheter des Nike de seconde main, grâce à un nouveau service dédié.

La Stan Smith contient déjà depuis cette année 50% de plastique recyclé.

Adidas travaille également sur l'économie circulaire, avec une première chaussure de running 100% recyclable.