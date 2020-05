Afida Turner pense que le coronavirus est "un coup d'état organisé par la Chine": elle veut en parler à Macron (vidéo)

Jeudi, Afida Turner faisait partie des invités de "C que du kif", l'émission de Cyril Hanouna. La chanteuse en a profité pour annoncer qu'elle voulait revenir en France pour trois mois. La femme de 43 ans a ajouté qu'elle espérait rencontrer le président Emmanuel Macron afin de s'entretenir avec lui.

C'est en direct depuis Miami qu'Afida a partagé son analyse de la situation sur la crise du coronavirus. "Je viens pour 3 mois chéri", a lancé l'ex-candidate de la téléréalité Loft Story. "J’espère rencontrer Emmanuel Macron (...) "I put my balls on the table" (traduction: Je mets mes coui*** sur la table).

Cette dernière pense que cette situation est un "coup d’état organisé par la Chine". "Le FBI et Washington accusent la Chine concernant ce virus et on essaie de faire un vaccin (...) C’est une opération organisée, pour pouvoir tout contrôler (...) pour rendre les gens plus pauvres (...) C’est plus simple d’avoir créé un virus pour éliminer les gens qui sont malades et trop vieux", dit-elle.

Afida Turner précise que les Américains "perdent leur voiture et leur maison (...) les gens dorment dans leur voiture et font la queue pour nourrir leurs enfants (...) ils n’ont plus d’argent". La Française qui se sent désormais Américaine dit être "de tout coeur avec Donald Trump".

