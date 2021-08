Alona ne s'est pas coupé les cheveux depuis 30 ANS: ils mesurent 1,80 m (vidéo)

© Truly - Youtube

Alona Kravchenko, une Ukrainienne de 35 ans, est considérée comme la vraie Raiponce pour son incroyable chevelure. La femme qui vit à Odessa ne s'est pas coupé les cheveux depuis plus de 30 ans et n'a pas l'intention de commencer. Alena a des cheveux d'une longueur impressionnante de 1,80 m et la dernière fois qu'elle s'est fait couper les cheveux, elle n'avait que cinq ans.



S'inspirant de sa mère et de sa grand-mère, elles aussi adeptes des cheveux longs, Alona est désormais célèbre dans son pays et dans le monde entier. Ses longues mèches attirent beaucoup l'attention. La jeune femme a développé une énorme communauté sur Instagram, recevant des milliers de likes sur ses posts.



Elle a également reçu des messages d'inconnus qui sont tellement émerveillés par ses cheveux qu'ils l'ont demandée en mariage.

Lorsqu'ils sont détachés, les cheveux de la trentenaire balaient le sol lorsqu'elle marche. Elle les porte donc parfois en tresse ou en chignon pour éviter qu'ils ne traînent sur le sol et pour lui permettre de conduire.



Bien qu'elle ne se coupe pas les cheveux, Alona rend régulièrement visite à son styliste avec qui elle a noué un lien étroit. Elle expérimente différents styles et looks qu'elle partage avec ses abonnés sur Instagram.