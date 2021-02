Alexander et Viktoria S’ENCHAÎNENT durant 3 mois pour tester leur amour (vidéo)

Un jeune couple ukrainien s'est enchaîné pendant trois mois dans un test ultime de son amour, relate News 18. Alexander et Viktoria ont choisi la Saint-Valentin pour se faire souder près de la sculpture de l'Unité à Kiev. "Les paumes des mains du couple amoureux ne sont séparées que de quelques centimètres", a déclaré Vitaly Zorin, du registre national des archives d'Ukraine, qui a supervisé l'expérience.

Il a vérifié qu'Alexander et Viktoria étaient "sains d'esprit" avant de commencer leur confinement personnel pendant la pandémie de coronavirus. "Nous allons établir un record", a déclaré Alexander, en parlant du défi que cela représente, et que beaucoup rechignent à relever. "Il y a une chaîne sur nous, et tous les maillons sont soudés".

Le dernier maillon est fermé avec le sceau du registre national des records.

Le premier test du couple a été un trajet de 523 km en taxi. Ils devaient choisir d'utiliser conjointement les toilettes pour hommes ou pour femmes d'un café situé en bordure de route.

Le couple a mis en ligne des vidéos montrant comment ils portent des vêtements spécialement conçus, avec des fermetures éclair de haut en bas leur permettant de s'habiller et de se déshabiller sans contorsions à la Houdini. Les vidéos les montrent ensemble dans la salle de bain, se relayant pour prendre une douche, et mettant des vêtements dans la machine à laver. Alexander parvient également à nettoyer ses bottes.

Le couple est persuadé qu'il peut tenir les trois mois dans une telle proximité. Zorin explique que s'ils décident de se séparer pendant les trois mois, ils auront besoin de spécialistes des services d'urgence pour les séparer.