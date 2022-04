Anastasiia a dépensé 2000 euros dans des injections pour obtenir les plus grosses joues du monde: elle ne compte pas s’arrêter là

Anastasiia Pokreshchuk, 33 ans, ukrainienne, a subi de multiples opérations de chirurgie esthétique. Elle a déjà dépensé 2000 euros dans des injections sous-cutanées pour transformer son visage, notamment au niveau de la mâchoire et des joues. L’influenceuse, qui compte plus de 80.000 abonnées sur Instagram, a déménagé en Turquie et poursuit sa transformation…



Anastasiia réalise parfois elle-même ses propres injections. "J’apprends sur Internet. J’étais inquiète, mais j’adore ça", confie-t-elle au DailyMail. Quant aux dangers de cette démarche, la jeune femme estime qu’elle n’en "mourra pas" et qu’il y a "un antidote". "Une infection n’est jamais bonne, mais tout est stérilisé quand je fais ça. Je fais ça comme un docteur", assure-t-elle…

Attire-t-elle plus l’attention des hommes avec ce visage ? "Bien sûr, mais ce n’est pas à cause de mes joues. C’est parce que j’ai plus confiance en moi". Et d’ajouter : "Ma mère pense que c’est un peu fou, mais qu’est-ce qu’elle peut faire ? Pas de regret, jamais de regrets. Je suis contente avec mes joues".