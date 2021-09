Angela Merkel mordue par un perroquet: l'image fait le tour du monde

La chancelière sortante Angela Merkel a apporté une rare touche de couleur au milieu de la campagne électorale de l'Allemagne en visitant un parc ornithologique où elle a posé avec une demi-douzaine de perroquets le 23 septembre.



Non content de la nourriture qui lui était proposée, l'un des perroquets arc-en-ciel a donné un coup de bec à la main de la dirigeante allemande, provoquant un cri de la part d'Angela Merkel. L'image amusante a rapidement fait le tour du monde. Certains internautes inspirés se sont même amusés à la détourner.

Angela Merkel, qui s'apprête à se retirer de la vie politique, pourrait devoir rester aux commandes d'ici la fin de l'année pour expédier les affaires courantes.



Après s'être tenue à l'écart des joutes électorales, la chancelière, qui va égaler avec 16 années à la chancellerie son mentor Helmut Kohl, n'a pas ménagé ses efforts dans la dernière ligne droite.



Lors de son dernier meeting en tant que chancelière, Mme Merkel, 67 ans dont plus de 30 en politique, a appelé samedi à Aix-la-Chapelle à voter pour M. Laschet au nom de "l'avenir" du pays.



Les bureaux de vote ont ouvert dimanche matin en Allemagne pour des législatives à suspense où sociaux-démocrates et conservateurs se disputent la succession d'Angela Merkel qui va quitter la chancellerie après seize ans de pouvoir.



Quelque 60,4 millions d'électeurs ont jusqu'à 18h00 (16h00 GMT) pour élire leurs députés et environ 40% se disaient encore indécis à quelques jours de ce vote crucial pour la première économie européenne.