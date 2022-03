Stromae révèle un documentaire sur sa chaîne Youtube avec Angèle, Orelsan et les Black Eyed Peas notamment (vidéo)

Le nouvel album de Stromae, Multitude, est disponible depuis hier. Pour sa promo, le Belge a décidé de briser certains codes, allant par exemple s'offrir une prestation live sur le plateau du 20h de TF1. Mais il ne s'est pas arrêté là. Un documentaire de 25 minutes a ainsi été dévoilé sur sa chaîne YouTube. Ce dernier donne la parole à certains grands artistes, de divers horizons, qui donnent leur opinion sur la carrière du Maestro.

Dans le lot, citons notamment Orelsan, qui loue ses qualités musicales et son génie artistique. Jean-Paul Gaultier retient sa singularité, Biflo & Oli une claque live et les Black Eyed Peas ne se remettent toujours pas de ses prestations scéniques. Angèle, DJ Snake, Pierre & Gilles, Yael Naïm et Jamel Debbouze sont, eux aussi, intervenus dans cette vidéo.

De fameux compliments !