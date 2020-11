Après avoir eu 14 garçons, elle donne naissance à... une fille (photo)

Un couple du Michigan célèbre pour avoir eu 14 fils a accueilli sa première fille, près de trois décennies après la naissance de leur premier fils.

Kateri Schwandt a donné naissance jeudi à Maggie Jayne, qui pèse 1,5 kg. La petite fille a donc 14 frères, relate le Daily Mail.

Jay Schwandt a déclaré que lui et sa femme, tous deux âgés de 45 ans, "sont ravis et plus qu'excités d'ajouter Maggie Jayne" à leur famille.

"Cette année a été mémorable à bien des égards, pour de nombreuses raisons, mais Maggie est le plus beau cadeau que nous puissions imaginer", a-t-il dit au Detroit Free Press après la naissance de sa fille.

Leur aîné, Tyler Schwandt, 28 ans, a déclaré que ses parents pensaient qu'ils n'auraient jamais de fille. "Je ne sais même pas si ma mère possède des vêtements roses ou autre chose", a déclaré Tyler, qui est fiancé et a récemment acheté une maison à 20 minutes de la ferme de ses parents.

Les Schwandt ont commencé à se fréquenter alors qu'ils étaient en première année de lycée. Ils se sont mariés en 1993, avant de fréquenter la Ferris State University. Avant la fin de leurs études, les deux Américains ont eu trois fils.

Ils ont obtenu des diplômes supérieurs, alors même que leur famille s'agrandissait. Kateri est titulaire d'une maîtrise en travail social de la Grand Valley State University et Jay, avocat et propriétaire d'une entreprise d'arpentage, a un diplôme de droit de la Thomas M Cooley Law School de la Western Michigan University.