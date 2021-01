Après l’ablation des oreilles et du nez, Anthony passe... à l’étape supérieure (photos)

Anthony, connu sous le nom de "Black Alien", poursuit sa transformation physique.

Nous vous en parlions en septembre dernier, Anthony enchaîne les opérations pour obtenir le résultat de ses rêves… Ressembler à un alien. "J’ai toujours été attiré par ces trucs de robots, du futur, les extra-terrestres, le futur…, raconte le Français à Midi Libre. Je voulais me détacher de ce corps et m’imprégner de quelque chose d’autre (…) J’ai commencé par la musculation et ensuite j’ai déroulé avec la modification corporelle".



"Je n’ai jamais eu de malaise intérieur. Je suis le plus épanoui du monde. J’ai la chance de vivre la vie que je veux, de faire ce que je veux physiquement. C’est la liberté absolue, il n’y a personne qui m’arrête. Je suis très heureux, je fais ce que je veux de mon corps", précise-t-il.



En 6 ans, l’homme a subi de nombreuses interventions en Espagne, car la législation y serait plus souple. Injection d'encre dans les yeux, pose d'implants sous-cutanés, ablation des oreilles et du nez, l’homme originaire de Montpellier ne s’arrête plus. A 32 ans, il vient de se faire couper la lèvre supérieure.