Après une nuit d'ivresse, elle se réveille aux cotés d'un énorme chien: "J'étais pétrifiée" (vidéo)

Le 17 mai, Mia Flynn, 28 ans, de Rhyl, au Pays de Galles, s'est réveillée après une nuit chez une amie et a été "pétrifiée" de découvrir qu'un chien de type husky "la fixait", relate le Daily Mail.



"J'ai trop peur pour bouger dans mon propre lit", lance Mia, tandis qu'elle se filme et montre l'énorme animal qui se détend à côté d'elle.



La femme a rapidement reconstitué ses faits et gestes de la veille grâce à ses vidéos Snapchat, dans lesquelles elle a filmé le chien qui la suivait dans la rue et chez elle.



Expliquant comment tout s'est déroulé, Mia a déclaré: "Je suis allée aider mon amie à faire un peu de bricolage et de peinture... puis nous avons décidé que trois bouteilles de vin étaient une bonne idée. J'ai été un peu choquée quand je me suis réveillée avec la gueule de bois, par un chien qui me regardait".

"J'étais pétrifiée à l'idée qu'il allait m'attaquer. Je trouve les chiens mignons, mais ils sont aussi un peu effrayants. Surtout un gros comme ça. J'ai tout filmé sur Snapchat, et c'est comme ça que j'ai reconstitué l'histoire le lendemain matin. Je rentrais de chez mon amie après minuit, quand le chien a commencé à me suivre. Il errait dans la rue - (j'ai découvert plus tard) que c'était la rue où il vivait, donc je suppose qu'il venait de sortir. Ma mère était furieuse. Elle était au lit quand j'ai apparemment débarqué à 2h30 du matin pour lui dire "j'ai un nouveau copain"".



Mia confie que cela ne lui ressemble pas du tout. "Je n'ai jamais ramené un animal à la maison".



Une fois que Mia a compris ce qui s'était passé en retraçant ses pas dans son histoire Snapchat, elle a partagé une photo du chien sur son Facebook.



"Je savais que tout le monde trouverait ça drôle, car j'avais tellement de messages sur Snapchat quand je me suis réveillée ce matin-là. Mais je l'ai mis sur Facebook pour essayer de trouver le propriétaire. Le pauvre chien, dans la maison d'un étranger, voulait probablement juste rentrer chez lui".



Heureusement, quelqu'un a contacté la propriétaire, qui a trouvé la situation très drôle et a ajouté Mia sur Snapchat pour regarder la vidéo.



"Elle a trouvé ça hilarant. Elle était reconnaissante qu'il ait pu dormir chez moi".



"Je ne veux toujours pas de chien. C'était amusant tant que ça a duré, je suppose. Il ressemble vraiment à un loup, mais c'était un chien adorable pour être honnête. Je l'ai appelé Toby quand je l'avais - c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit quand j'étais ivre. Je suis contente qu'il soit de retour dans sa maison sain et sauf".