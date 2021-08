Après une visite chez le dentiste, Victoria a le côté gauche du visage PARALYSÉ: hilare, son compagnon la filme (vidéo)

Victoria Orsini a vécu une drôle de mésaventure après un rendez-vous chez le dentiste.

Le 21 juillet, Victoria Orsini, habitante de l'Ontario, au Canada, s'est rendue chez le dentiste pour soigner une carie. Au cours de l'intervention, elle a ressenti quelques douleurs et son médecins lui a donné deux doses supplémentaires de novocaïne, un analgésique. Elles ont bien fait effet... même après le rendez-vous. En effet, sur une vidéo publiée sur TikTok et Instagram, on peut en voir les effets sur le visage de la jeune femme.

Une fois le rendez-vous fini, elle a rejoint son compagnon Eric qui n'a pas pu s'empêcher de la filmer. La moitié gauche de son visage était paralysé, déformant complètement son visage. Eric est hilare, d'autant plus quand sa compagne tente de boire à une bouteille. Elle semble elle-même à la fois très embêtée et très amusée de la situation.

Publiée sur TikTok, la vidéo a été vue près d'1,5 millions de fois.

Voici à quoi elle ressemble habituellement: