Arrivée en Floride, Melania Trump ne salue pas les journalistes et rentre immédiatement dans la limousine (vidéo)

Après avoir quitté ce mercredi matin Washington sans assister à l'investiture de son successeur, Joe Biden, Donald Trump s'est envolé pour la Floride et sa résidence de Mar-a-Lago où Melania et lui vont désormais vivre. Lors de leur descente d'avion, Melania avait changé de tenue. Elle portait une robe avec des motifs très colorés, contrastant avec la tenue noire et sombre qu'elle portait à Washington pour faire ses adieux à la fameuse résidence située au 1600 Pennsylvania Avenue.

Mais une fois sur le tarmac de Palm Beach, Melania qui n'était plus la First Lady des Etats-Unis n'a pas pris la peine de saluer les journalistes venus immortaliser l'arrivée du couple. Alors que son époux Donald, marque un arrêt et salue les photographes, Melania poursuit son chemin et rentre dans la limousine.

Une image cocasse qui arrive après l'information selon laquelle l'ancienne première dame n'aurait pas pris la peine d'écrire elle-même ses cartes de remerciements à son staff pour les services rendus pendant 4 ans, explique CNN. Melania aurait demandé à quelqu'un de le faire à sa place et elle les aurait tout simplement signées. Traditionnellement, les premières dames rédigent des mots de remerciements personnalisés aux membres du personnel de la Maison Blanche avec lesquels des liens forts se sont tissés pendant les 4 années de mandats de leur époux.