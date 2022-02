Atteint d’un cancer avancé, Richard réalise un de ses rêves à 77 ans: "Il n’est jamais trop tard" (vidéo)

Rebekah a partagé une vidéo de son grand-père qui fait du patinage artistique sur Twitter. Richard Epstein, 77 ans, est atteint d’un cancer de la prostate de stade 4. Malgré les effets de la maladie, il veut profiter de chaque instant.



Sur les images, on voit Richard réaliser une routine de patinage artistique. "Mon père a 77 ans et a un cancer de la prostate de stade 4. Il a décidé d’apprendre à patiner il y a quelques années et voici ce qu’il est capable de faire avec sa professeure. Il n’est jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses", dit Rebekah, pleine d’admiration.