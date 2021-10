Atterrissage d’urgence: un avion évacué à cause du comportement "étrange" d’un passager

Un avion a été contraint d'évacuer ses 78 passagers "en urgence" à l'atterrissage, samedi après-midi à l'aéroport La Guardia de New York, en raison du comportement d'un passager qui a été arrêté, a indiqué samedi la compagnie affrétant le vol, Republic Airways.



Cet avion, un Embraer E-175 qui provenait d'Indianapolis et devait atterrir à La Guardia, "a déclaré une urgence et a atterri (...) sans incident en réaction au comportement d'un passager vers la fin du vol", a indiqué la compagnie dans un message transmis à l'AFP.



"En sortant de la piste en service, l'avion s'est arrêté sur une voie de circulation et a procédé à une évacuation d'urgence par précaution", a ajouté Republic Airways, en précisant que le "passager impliqué dans l'incident a été placé en détention".



Contacté, un porte-parole de la compagnie n'a donné aucune précision sur le comportement du passager. Contactée par l'AFP, l'autorité aéroportuaire de New York n'a pas donné suite dans l'immédiat.