Au Canada, cet écureuil maniaque est bien décidé à faire le ménage dans l’arbre qu’il convoite (vidéo)

Qui a dit que rongeur ne rimait pas avec ordre ?

Au Canada, dans la ville de Prince George, une habitante a filmé le petit manège d’un écureuil faisant du ménage. Discrètement, celle-ci capture l'animal déchaîné et décidé à faire le tri dans l’arbre qu’il convoite.

On le voit ainsi jeter de nombreuses pommes de pin qui atterrissent en partie sur la terrasse de la voisine, que l’on entend chuchoter, ironique: "Il est vraiment remonté".

Et ce n’est visiblement pas la première fois que cette voisin observe l'écureuil maniaque vu étant donné le commentaire écrit en début de vidéo,"Here we go again", que l'on pourrait traduire par "Et ça recommence!", et le mignon surnom de "Mr Nut" ou "Monsieur Noisette", donné par la vidéaste.