Australie: en plein confinement, leur commande KFC les trahit et conduit la police jusque chez eux

Leur commande KFC leur aura coûté très cher. A Melbourne, Plusieurs personnes ont reçu la visite de la police australienne après une commande dans le célèbre fast-food. Leur tort? Avoir acheté 20 repas alors que la ville est de nouveau confinée et que tout rassemblement est interdit.

Il était environ 2 heures du matin lorsque deux ambulanciers s'arrêtent dans un KFC de Melbourne pour se restaurer. Sur place, ils aperçoivent deux personnes commander 20 repas. Compte tenu des circonstances, ils préviennent immédiatement la police. Les forces de l'ordre se rendent donc à l'appartement où une fête d'anniversaire réunissant 16 personnes se déroule. Chaque convive a donc été sanctionnée et le montant total de l'amende s'élève à 26.000 dollars (près de 16.000 euros).

5 millions de personnes confinées

Cinq millions d'habitants de Melbourne, la 2e ville d'Australie, sont à nouveau confinés en raison d'une résurgence du coronavirus, qui continuer de progresser à l'échelle planétaire, avec plus de 12 millions de personnes atteintes depuis le début de la pandémie. L'Australie (environ 9.000 cas pour 106 morts) est loin des lourds bilans américains et brésiliens, mais Melbourne enregistre plus d'une centaine de nouvelles infections quotidiennes.



Les habitants ont reçu l'ordre de rester confinés durant six semaines. Ils ne pourront sortir que pour raisons professionnelles, faire du sport, aller chez le médecin ou acheter des vivres. De telles mesures n'avaient été que récemment levées.