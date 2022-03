Aux Philippines, Jessoni Garcia est marin et s'ennuie sur son bateau. Artiste autodidacte, il gribouille déjà un peu et peindrait bien pour passer le temps mais à bord de son embarcation, il n'a ni stylos, ni carnets, ni feuilles... Alors il innove et invente carrément une nouvelle technique: le "Art hair", soit de l'art avec les cheveux. "J'ai pensé à récupérer mes cheveux après m'être fait couper les cheveux et à les utiliser pour faire des portraits", explique Jessoni Garcia. Concrètement, après avoir coupé ses propres cheveux, il jette ses mèches sur une toile blanche et arrange soigneusement son support tracer des lignes complexes et les détails sont peaufinés à l'encre. Une toile peut lui prendre deux à cinq heures de travail.

Cette idée lui est venue lors de son dernier voyage en 2021. Depuis, il affine son savoir-faire. "Depuis l'école primaire jusqu'au lycée, j'ai toujours eu un penchant pour les portraits", indique-t-il, entre deux retouches capillaires sur toile. Couper les cheveux n'est pas non plus un terrain inconnu pour ce marin philippin puisqu'il est copropriétaire d'un salon de coiffure.

Au début de son exercice, il réalisait surtout des autoportraits et est finalement passé aux portraits d'acteurs et de musiciens. Toujours avec des cheveux. "Pour l'instant, j'essaie toujours de trouver un moyen de garder mon style en utilisant les cheveux. À l'avenir, j'aimerais faire des œuvres commandées", espère Jessoni Garcia, qui expérimente actuellement la résine pour coller de façon permanente les cheveux sur la toile.

En mer la plupart du temps, plutôt que dans son salon, il n'utilise que ses propres cheveux. Mais il rassure: son passe-temps ne l'a pas encore rendu chauve!