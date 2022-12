Bataille géante d'œufs périmés: cette tradition espagnole cartonne chaque année

Chaque année, le 28 décembre, le festival "Els Enfarinaté", vieux de plus de 200 ans, voit deux camps se livrer une bataille symbolique en se lançant des œufs, de la farine et des pétards, afin de prendre le contrôle de la ville dans un simulacre de coup d'État.

"Un nouveau gouvernement entre dans la mairie et prend le pouvoir", explique Alejandro Juarez, couvert de farine de la tête aux pieds. "Nous, l'opposition, sommes contre ce système et nous allons essayer de rendre plus difficile la prise de pouvoir". Un autre participant, Pedro Martinez, explique que "c'est une bataille d'œufs périmés qui sentent mauvais, de farine périmée qui sent mauvais"

"C'est spectaculaire, l'atmosphère ici et cette bataille que les 'Enfarinats' mènent avec de la farine et des œufs, c'est spectaculaire, c'est la première fois que je regarde, et il y a une très bonne ambiance" témoigne Jorge, venu assister au spectacle.

Une tradition un brin surréaliste, mais qui amuse ses participants.