Britney Spears: la star enflamme encore la toile avec une photo d’elle nue

La star de la chanson fait encore parler d’elle sur les réseaux sociaux mais malheureusement pas pour les bonnes raisons. L’artiste a diffusé des photos d’elle entièrement nue.

L’interprète du tube "baby One More Time" aime décidément attirer l’attention et elle sait comment faire. Hier soir, la chanteuse a dévoilé sur son compte Twitterune photo d’elle qui a créé de vives réactions sur les réseaux sociaux.

On peut y voir l’artiste entièrement nue cachant ses parties intimes. La photo est accompagnée de la légende "i have a premiere for a movie this week « The legislative act of my pussy !!! »"(littéralement "l’acte législatif de mon vagin").

Ses fans commencent à en avoir assez des dérapages de la star et n’hésitent pas à lui faire comprendre. "Vous avez des enfants et vous ne pensez pas à eux" peut-on lire. Alors que certains aimeraient entendre parler d’elle à propos de musique, Britney Spears continue ses publications provocatrices.

