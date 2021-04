Britney Spears partage un souvenir familial... avec Justin Timberlake: ses fans sont SCANDALISÉS (photo)

Ce 4 avril, Jamie Lynn Marie Spears, la petite soeur de Britney, fêtait ses 30 ans. Pour cette occasion très spéciale, la chanteuse a partagé un message sur Instagram: "Joyeux anniversaire tardif à cette belle âme! Je t'aime tellement et bon sang j'aurais aimé être aussi intelligent que toi à 30 ans! C'est bizarre de dire que j'étais fondamentalement ta maman quand tu étais plus jeune et oui je suis encore plus âgée mais ton âme est et a toujours été sage!", écrit-elle. "Je suis vraiment et sincèrement inspirée par ton chemin et la vie que tu as créée pour vos beaux enfants et je suis tellement fière d'appeler quelqu'un d'aussi beau à l'intérieur que toi "ma sœur"! Non seulement tu es une belle âme, mais tu es TELLEMENT FORTE! J'aurais aimé être aussi fort que toi, joyeux anniversaire!"

"Ce n'est pas Britney qui écrit!"

Malgré cette jolie déclaration, les fans de la chanteuse ne parviennent pas à comprendre son choix de photo pour l'illustrer. En effet, Britney Spears a eu l'idée d'utiliser une photo où elle est accompagnée de sa soeur, de leur maman... Mais aussi de de Justin Timberlake, qui se trouve sur ses genoux! La photo date évidemment de l'époque où les deux stars étaient en couple. N'avait-elle pas d'autres photos d'elle et sa soeur pour lui envoyer un message d'anniversaire? A lire les commentaires, les internautes se posent beaucoup de questions. Certains sont interloqués, choqués, fâchés. Pour ces derniers, ce n'est pas Britney qui poste ces photos...

"Une photo avec Justin?????", "Pourquoi?", "Quel étrange choix de photo", "WTF??? Ce n'est pas Britney qui écrit!", "Vous n'êtes pas Britney!", "Coupez Justin de la photo SVP!", peut-on lire. Certains, même s'ils sont rares, défendent la chanteuse: "Les gens crucifient Justin, mais ils ne voient pas qu'elle n'a simplement pas de ressentiment..." De son côté, la petite-soeur n'a pas réagit.