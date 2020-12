Ce bodybuilder vient d’épouser… sa poupée en silicone (vidéo)

Yuri Tolochko, un bodybuilder originaire du Kazakhstan, s’est offert une poupée en silicone il y a 18 mois. L’athlète est visiblement comblé par cette acquisition puisqu’il a décidé de l’épouser devant tous ses proches.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.





Et ces derniers ont joué le jeu à en croire les photos publiées sur le compte Instagram du culturiste.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



"Les couples doivent moins parler et se connecter davantage. Avec le temps et l’expérience, Margo et moi avons réalisé qu’il fallait plus que des mots pour avoir une conversation", a dit le Kazakh, dont les propos ont été relayés par Metro.



Fan de sa poupée, Yuri n’hésite pas à publier tous les moments qu’il partage avec elle sur les réseaux sociaux.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?