Ce chat accompagne une petite fille à son arrêt de bus chaque matin: "Il reste là jusqu’à ce qu’elle monte dans le véhicule" (vidéo)

Craig, un chat, accompagne chaque matin sa maîtresse de 7 ans à l'arrêt de bus pour s'assurer qu'elle y monte en toute sécurité, relate The Dodo. L’animal attend avec elle jusqu'à l'arrivée du bus et reste jusqu'à ce que le bus dépasse le coin de la rue. La petite fille a commencé à prendre le bus cette année pour aller à l'école.



La mère de la petite fille a adopté le félin en 2019 après l'avoir repéré lors d'un événement d'adoption. Craig était dans un refuge depuis plus de huit mois, mais il s'est intégré dès qu'il a rejoint la famille.





"Il est très, très décontracté. Je ne pense pas qu'il y ait une seule chose qui puisse l'ébranler - il pourrait y avoir du tonnerre et des éclairs, et il ne se réveille même pas", a déclaré Jessica, la mère de la fillette, à The Dodo. "Quand il est réveillé, il est comme un clown. Il adore faire tomber des objets du comptoir pour que vous fassiez attention à lui."



Lorsque la fille de Jessica a commencé l'année scolaire, Craig a visiblement retenu sa nouvelle routine. "Le bus s'arrête juste devant notre maison, et je me suis dit que j'allais le laisser venir dehors pour qu'il puisse passer du temps avec moi", a raconté Jessica. "Mais au lieu de rester avec moi, il a choisi de traîner avec elle, et il l'a suivie sur le trottoir et dans l'allée et est resté assis là tout le temps où elle attendait le bus".





"Quand c'est arrivé, je me suis dit : 'Il fait vraiment ça ?'. Et dès qu'elle est montée, je m'attendais à ce qu'il revienne vers moi, mais il est resté assis là et s'est assuré qu'elle montait dans le bus, puis l'a regardé partir", a-t-elle poursuivi. "Il ne quittera pas le coin de l'arrêt de bus tant qu'il ne sera pas hors de vue."

Depuis, Craig la raccompagne à l'arrêt de bus tous les jours. "Il s'est donné du mal", a précisé la mère de l’écolière. "Je ne sais pas pourquoi, mais c'est super mignon".

"Maintenant, tous les enfants du quartier le connaissent, et tout le bus fait "Craig !" à chaque fois qu'il s'arrête. Il est devenu en quelque sorte la petite mascotte du quartier."