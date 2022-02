Ce chien s’éclate plus que tous les enfants de la plaine de jeux (vidéo)

Une utilisatrice de Tiktok a partagé une vidéo dans laquelle on peut voir son chien s’amuser dans une plaine de jeux. L’animal glisse sur un toboggan et aime tellement qu’il recommence sans arrêt. Afin de ne pas être dérangé par sa laisse au moment de la glissade, il la met dans sa gueule pour profiter pleinement du moment, sous les regards médusés et amusés des enfants présents. La scène comique a été largement partagée sur les réseaux sociaux. La propriétaire du chien, visiblement surprise par le nombre de réactions, a créé un compte Tiktok dédié à son fidèle compagnon.