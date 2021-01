Ce chien s'est lié d'amitié avec une vache: leurs retrouvailles donnent lieu à une scène adorable (vidéo)

À Maguiresbridge, un petit village du comté de Fermanagh, en Irlande du Nord, un golden retriever baptisé Pablo, âgé de deux ans, s'est lié d'amitié avec une vache, relate le DailyMail. "Elle vit juste en bas de la route près de chez nous et nous passons tous les jours devant", raconte la propriétaire du chien.



"Pablo adore sauter sur le mur et regarder les vaches. L'année dernière, il a rencontré celle-là", se souvient l'Irlandaise. "La vache s'est approchée du mur et ils ont commencé à se rapprocher, à se reconnaître, et sont devenus amis". C'était il y a six mois.



Pendant trois mois, ils ne se sont plus vus. Puis, le jour où Pablo a retrouvé son amie, l'un comme l'autre ont semblé particulièrement heureux de se retrouver, comme vous pouvez le constater ci-dessous. La vidéo a été partagée sur TikTok au mois d'août et est devenue virale récemment.