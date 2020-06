Ce pseudo "coach" vous propose de "gagner de l'argent très rapidement": sa vidéo jugée ridicule fait le tour du web

Les coachs pullulent sur Internet, cherchant à vous vendre toute sorte de formations : nutrition, séduction, fitness, business... En un rien de temps, vous passerez (comme eux avant vous) du niveau le plus bas pour enfin tutoyer les sommets, quelque soit le domaine concerné. Tout cela naturellement en un claquement doigt. Et surtout après un gros virement bancaire.

Dans cette activité très en vogue de coaching en ligne, un certain Jean-Pierre Fanguin a réussi à se distinguer grâce à une vidéo qui fait le buzz actuellement sur Twitter. Mais sans doute pas pour les raisons espérées. Costume moulant, coupe de mousseux et grosse voiture, le jeune homme s'évertue à donner l'image de ce qu'il pense être la réussite sociale.



S'adressant aux "jeunes entrepreneurs", Jean-Pierre Fanguin livre un discours censé les motiver à prendre contact avec lui. Sauf que son propos est pour le moins maladroit... "Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi, grâce à ton téléphone, et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme ?", interroge-t-il. Et Jean-Pierre de répondre : "Moi je pense la question elle est vite répondue (sic)".



S'agit-il d'une grosse blague ? Le gag final peut le laisser penser. Pourtant, le Jean-Pierre en question possède un compte Instagram tout à fait cohérent avec le reste. Et il n'en est pas à son coup d'essai en matière de vidéo...