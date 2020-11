Ce livreur se motive pour sa journée en écoutant des chansons de Noël de Mariah Carey (vidéo)

Comment se motiver à se mettre au travail alors qu'on entame la période d'activité la plus intense de l'année? C'est ce qu'un livreur de la compagnie de transport FedEx a voulu démontrer en commençant sa journée. Filmé par un collègue, l'homme remue et danse derrière son volant sur les notes du tube de Noël endiablé de Mariah Carey: "All I want for Christmas is you".

Une prestation endiablée qui donne la pêche et qui a été likée par plus de 32.000 personnes dont Mariah Carey, elle-même...