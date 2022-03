Ce mardi, un Airbus A380 a volé pour la première fois grâce à... de l'huile de cuisson (photos et vidéo)

Un Airbus A380 a troqué du kérosène contre de l'huile de cuisson, une première! L'appareil, qui effectue des tests depuis quelques semaines, a réussi à voler 3h entre Toulouse et Nice.

Comme le rapporte Nice Matin, un Airbus A380 a réussi l'exploit: ce mardi 29 mars, l'avion a volé durant 3h grâce à de l'huile de cuisson usagée. Fourni par TotalEnergies, il s'agit de SAF, à savoir "Sustainable Aviation Fuel" (ndlr, Carburant durable). Le 25 mars dernier, l'Airbus A380 avait déjà réalisé un premier test. Et l'année dernière, un A350 et un A319 avaient déjà réussi le trajet grâce à ce carburant propre.

Dans un tweet, Airbus s'est félicité pour ce nouveau vol "propre" réussi : "Nous sommes très heureux de continuer notre parcours 100% durable avec cet avion emblématique qui volera toujours dans les décennies à venir".

Le SAF est composé de végétaux et de déchets biologiques. Ce carburant plus propre que le kérosène habituellement utilisé par les avions permet une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80%. Le patron d'Airbus expliquait à nos confrères du média 20Minutes que "le SAF produit en Normandie, près du Havre, en France, était fabriqué à partir d'esters et d'acides gras hydrotraités (HEFA), exempts d'aromatiques et de soufre, et principalement constitués d'huile de cuisson usagée, ainsi que d'autres déchets gras".



© Belga

Les tests continuent afin qu'à l'avenir, leSAF soit la norme pour voler. Selon le groupe Airbus, leurs avions peuvent déjà voler avec un mélange constitué de 50% de SAF et de 50% de kérosène. Actuellement, les prix sont trop élevés. Pour y remédier, la Commission européenne prévoit d'imposer graduellement un dosage de SAF d'ici 2050 : 2% en 2025, 5% en 2030, 20% en 2035, 32% en 2040 et 63% en 2050.