Ce moment bizarre où la porte de la Maison Blanche est restée fermée devant Jill et Joe Biden (vidéo)

Ce mercredi, le 46ème président des Etats-Unis, Joe Biden prestait serment devant les caméras du monde entier. Même si tout était réglé comme une partition à musique, cet événement a donné lieu à certains moments cocasses. Comme celui, où le président Joe Biden et la première dame Jill se retrouvent devant les portes d'entrée du 1600 Pennsylvania Avenue qui restent fermées et ne savent pas trop quoi faire.

Sous le regard du monde entier, le 46e président américain et son épouse gravissent les marches de leur nouvelle maison pour la première fois alors que des membres de la famille les suivent.

Le couple se retourne et pose pour des photos devant les grandes portes en bois du portique nord, alors qu’on peut entendre une fanfare militaire jouer "Hail to the Chief" à proximité.

Jill et Joe s'embrassent, avant de se tourner pour s'aventurer à l'intérieur. Mais il y a un problème: les portes ne s'ouvrent pas.

Pendant une période maladroite mais éphémère d'environ 10 secondes, Joe Biden regarde la porte avec perplexité avant de se retourner pour jeter un regard confus sur les membres de sa famille qui approchent.

Selon le Daily Mail, le huissier chargé d'ouvrir les portes auraient été licencié 5 heures avant la prestation de serment, ce qui aurait provoqué ce cafouillage. Mais finalement, les portes de la fameuse résidence se sont ouvertes, comme par magie...