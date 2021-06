Ce petit garçon de 7 ans a nagé 1,5 km pour sauver son père et sa soeur emportés par les courants (vidéo)

Un jeune garçon de 7 ans a nagé courageusement pendant plus d'une heure pour obtenir de l'aide pour son père et sa soeur qui étaient coincés dans une rivière de Floride, emportés par un courant.

Chase Poust, sept ans, nageait avec sa sœur de quatre ans Abigail dans la rivière St John's près de Jacksonville, vendredi, pendant que leur père Steven pêchait sur son bateau.

Le bateau était ancré, mais un fort courant a soudainement emporté la petite fille, a déclaré Steven à la chaîne de télévision Jax4. Chase s'est accroché au bateau mais l'a lâché pour rattraper sa sœur. Il a ensuite été pris lui-même dans le courant.

"Le courant était si fort que ma sœur a lâché prise", a raconté le petit garçon. "Alors, j'ai lâché le bateau et je l'ai attrapée, et puis, je me suis retrouvé coincé. J'ai vraiment eu peur."

Chase ne portait pas de gilet de sauvetage, mais sa petite sœur bien. Steven a immédiatement plongé dans l'eau et les a rattrapés, mais Abigail s'est éloignée de lui.

Steven a crié à son fils de continuer à nager jusqu'au rivage, qui se trouvait à environ à 1,5km de là. "Je lui ai dit que je l'aimais tellement parce que je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer", raconte le père en pleurs.

Après une heure de nage, le petit garçon épuisé a atteint le rivage et est allé chercher de l'aide dans la première maison qu'il a croisée sur son chemin. Les secours ont pu alors sauver Abigail et Steven.